Румыния и Болгария частично вошли в Шенгенскую зону

Входящие в Евросоюз Румыния и Болгария присоединились к безвизовому пространству Шенгенской зоны, однако лишь частично. В ночь на воскресенье, 31 марта, отменен пограничный контроль в аэропортах, а также в морских портах, однако погранконтроль на сухопутных границах этих стран пока будет сохранен.

Это связано с тем, что на полное присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне наложила вето Австрия, мотивируя такое решение своими опасениями в связи с возможным притоком беженцев. Решение об отмене погранконтроля на сухопутных границах Румынии и Болгарии со странами Евросоюза должен принять Совет ЕС, причем в Бухаресте и Софии надеются, что это будет сделано до конца текущего года. Переговоры продолжаются.

Успех после долгого ожидания