Румыния готова обсудить отправку Украине одной батареи Patriot

Другие европейские страны — Греция, Нидерланды, Польша, Румыния и Швеция — также имеют системы Patriot, отмечает Reuters.“В течение последних нескольких недель велась дискуссия о том, кто может отправить системы Patriot в Украину“, рассказал Йоханнис журналистам в Вашингтоне после встречи с президентом США Джо Байденом. „Президент Байден упомянул об этом... на нашей встрече, и я сказал, что открыт для обсуждения. Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы посмотреть, что мы можем предложить и что мы можем получить взамен, потому что оставлять Румынию без ПВО неприемлемо“, — сказал президент Румынии.
В 2017 году Румыния подписала соглашение о приобретении систем Patriot на сумму 4 миллиарда долларов. К настоящему времени в Румынии в боеспособном состоянии эксплуатируется одна батарея Patriot. Остальные, как дал понять Йоханнис, находятся на продвинутой стадии перед вводом в эксплуатацию.
Румыния, являющаяся членом НАТО с 2004 года, имеет 650-километровую (400-мильную) границу с Украиной. Фрагменты российских дронов неоднократно попадали на румынскую территорию, когда Россия атаковала украинские порты на противоположном от Румынии берегу, обращает внимание Reuters.
Во вторник Йоханнис также сообщил, что обсуждал с Байденом свою кандидатскую заявку высший пост в НАТО. Йоханнис подтвердил, что не снимает свою кандидатуру, несмотря на сильную поддержку внутри альянса другого кандидата — уходящего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.