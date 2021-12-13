Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в воскресенье, 12 декабря, провел встречу с представителями демократической Беларуси. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
По словам Борреля, во встрече в Брюсселе также участвовали председатель Европейского совета Шарль Мишель и министры иностранных дел ряда стран ЕС.
Impressed by the courageous & determined representatives of democratic Belarus whom I met tonight with @eucopresident & EU FMs for an in-depth discussions on how we can support their work in defence of democratic #Belarus with no oppression & free societyhttps://t.co/YsI0z39uEX pic.twitter.com/S7ZVUuj5ed— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 12, 2021
Обращаясь к представителям гражданского общества, правозащитникам и независимым СМИ Беларуси, глава европейской дипломатии заявил, что они "могут рассчитывать на Европейский Союз". "Мы будем и впредь делать все возможное для защиты прав людей, которые выступают за демократическую Беларусь", - приводятся слова Жозепа Борреля в пресс-релизе, опубликованном по итогам встречи.
ЕС призывает освободить политзаключенных
Боррель подчеркнул, что "Евросоюз по-прежнему решительно осуждает вопиющие нарушения прав человека в этой стране и призывает белорусские власти прекратить репрессии и немедленно и безоговорочно освободить всех произвольно задержанных лиц".
Шарль Мишель также призвал Минск "немедленно освободить более 900 политзаключенных". "Мы по-прежнему возлагаем на режим ответственность за совершенные им грубые нарушения прав человека и свободы", - написал он в Twitter.
We continue to hold the regime accountable for its gross violations of human rights and freedoms.
For the more than 900 political prisoners we demand immediate release #Belarus pic.twitter.com/EeLzEL9Moi— Charles Michel (@eucopresident) December 12, 2021
Глава Евросовета сообщил, что обменялся мнениями по этому вопросу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, также присутствовавшей на встрече. "Мы не откажемся от нашей поддержки народа Беларуси", - отметил Мишель.
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