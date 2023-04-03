По данным Центра по мониторингу и исследованиям (CEMI), который базируется в столице Черногории Подгорице, Милатович получил более 60% голосов.

37-летний Милатович является одним из основателей правоцентристского движения "Европа Сейчас" и занимает пост заместителя его лидера. В предвыборные обещания Милатовича входила борьба с коррупцией, улучшение уровня жизни и курс на вступление Черногории в ЕС. При этом, как передает корреспондент "Би-би-си" на Балканах, его поддерживают партии, близкие к Сербии, России и православной церкви.

Яков Милатович с женой после оглашения первых результатов выборов (Фото: Reuters)

В воскресенье вечером Джуканович признал поражение и поздравил своего соперника с победой.

"Президентские выборы в Черногории завершены. Черногория сделала свой выбор и я его уважаю, — сказал действующий президент. — Я поздравляю Якова Милатовича с тем доверием, которое он получил во время выборов. Желаю ему быть успешным президентом потому что если у него это получится, Черногория будет успешной страной и продолжит идти к своей цели".

По данным CEMI, явка избирателей составила около 70%. Ожидается, что государственная избирательная комиссия объявит официальные результаты в ближайшие дни после того, как будут рассмотрены все жалобы на нарушения в ходе голосования, если таковые будут поданы.

За время своей политической карьеры Джуканович привел Черногорию к членству в НАТО в 2017 году, а также к статусу кандидата на вступление в Европейский союз.

После российского вторжения в Украину Черногория присоединилась к санкциям, введенным ЕС против Кремля, и выслала несколько российских дипломатов. Россия включила Черногорию в число недружественных стран.

Сторонники Милатовича празднуют победу (Фото: Reuters)

При этом политические противники неоднократно обвиняли Джукановича и его партию в коррупции, связях с организованной преступностью и в том, что он управляет республикой, как своей личной вотчиной. Все эти обвинения он всегда отрицал.

Во время предвыборной кампании Джуканович также ставил под вопрос способность Милатовича привести Черногорию в ЕС и говорил, что он может быть подвержен влиянию просербских сил.

Год нестабильности



Президентские выборы в Черногории последовали за годом политической нестабильности, во время которого два правительства были отправлены в отставку после вынесения вотумов недоверия.

16 марта 2023 года Джуканович издал приказ о роспуске парламента и назначил всеобщие выборы на 11 июня.

Политическая ситуация в Черногории обострилась после парламентских выборов 2020 года, на которых Демократическая партия социалистов Джукановича впервые с 1991 года потерпела поражение. Большинство получила коалиция партий, в которую в числе прочего входили просербские партии и которую поддерживала местная православная церковь.

Мило Джуканович руководил Черногорией более 30 лет с небольшими перерывами (Фото: Reuters)

Президент Черногории играет в основном церемониальную роль, а основная власть в стране принадлежит премьер-министру.

Однако аналитики считают, что воскресное голосование поможет стабилизировать политическую ситуацию в стране, в том числе и потому, что победа на президентских выборах может повысить шансы партии Милатовича и на будущих выборах в парламент.

В течение своего правления Джуканович стремился укрепить черногорскую национальную идентичность и защитить страну от влияния Сербии. Однако около трети населения Черногории, составляющего 620 тыс. человек, считают себя сербами.

В 2016 году в Черногории произошла попытка государственного переворота, в которой правительство Джукановича обвинило российских агентов и сербских националистов. Москва отвергла такие претензии как абсурдные.