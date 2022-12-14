RSF: журналисты стали чаще погибать из-за войны в Украине

После двух лет тенденции к снижению число журналистов, убитых в связи с их работой, снова возросло, констатируется в отчете международной организации "Репортеры без границ" (RSF), который она представила в среду, 14 декабря. В 2022 году в мире погибли 57 работников СМИ, что почти на 19 процентов больше, чем годом ранее. Авторы отчета связывают это в том числе с войной в Украине, которая, по их словам, стала в этом году второй самой опасной страной для работников СМИ. При исполнении служебных обязанностей здесь погибло в 2022-м восемь журналистов, отмечают "Репортеры без границ".

Известные случаи включают украинского фотографа Максима Левина, который, по данным составителей отчета, был застрелен российскими военными 13 марта, и французского видеорепортера Фредерика Леклерка-Имхоффа, который был убит осколком по дороге на съемку на востоке Украины.

Кроме того, по меньшей мере 65 работников СМИ были похищены в текущем году, говорится в отчете. В частности, журналиста украинского информагентства УНИАН Дмитрия Хилюка в последний раз видели 4 марта в поселке Дымер Киевской области, который тогда находился под контролем ВС РФ. О дальнейшей судьбе Хилюка ничего неизвестно; по информации "Репортеров без границ", Хилюк был вывезен в Россию.

За решеткой все больше журналистов

По состоянию на 1 декабря, беспрецедентное количество журналистов - не менее 533 - сидят в тюрьмах по всему миру, будучи заключенными за свою профессиональную деятельность, говорится в отчете RSF. Больше половины таких случаев приходится на пять стран: Китай, Мьянму, Иран, Вьетнам и Беларусь. Печальное первое место здесь удерживает Китай, где за решеткой находятся 110 сотрудник СМИ. В Иране тюремному заключению подвергаются 47 работников СМИ на фоне общенациональных протестов.

"Рекордное количество заключенных в тюрьмы работников СМИ показывает, что авторитарные режимы все чаще просто бросают неугодных журналистов за решетку. В большинстве случаев они даже не удосуживаются подать на них в суд", - комментирует ситуацию пресс-секретарь правления "Репортеров без границ" Катя Глогер (Katja Gloger).

Ситуация со свободой прессы в России

В России в заключении, по данным "Репортеров без границ", на 1 декабря находились 18 работников СМИ. Восемь из них, согласно отчету организации - украинцы, арестованные в Крыму, который Россия аннексировала в 2014 году.

В отчете отмечается, что после начала агрессии против Украины условия работы журналистов в России значительно ухудшились. "Большинство оставшихся в стране работников СМИ вынуждены работать в подполье под угрозой драконовских наказаний: за распространение "ложной информации" о российской армии им грозит до 15 лет лишения свободы", - говорится в документе.

Авторы отчета также упоминают о российском журналисте-расследователе Иване Сафронове, который был приговорен к 22 годам лишения свободы якобы за разглашение "государственной тайны". Коллеги Сафронова нашли практически все "секреты", о которых говорило следствие, в открытом доступе в интернете.