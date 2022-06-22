RSF: Украинский фотограф Максим Левин был убит российскими военными после допросов и пыток

Украинский фотограф Максим Левин и сопровождавший его украинский солдат Алексей Чернышов, чьи тела обнаружили в апреле в Киевской области, были убиты российскими военными, возможно, после допросов и пыток, сообщила международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) в среду, 22 июня, по результатам проведенного расследования.

Эксперты RSF расследовали убийство Левина с 24 мая по 3 июня. Они посетили лес, где нашли тела журналиста и его спутника, проанализировали фотографии, сделанные украинской стороной, и изъятые вещественные доказательства.

В числе прочего расследователи осмотрели сгоревшую машину Левина, где насчитали 14 пулевых отверстий. Как сообщается в отчете, экспертам также удалось найти пулю, которая попала в Левина, и следы пребывания российских военных - упаковки продуктов питания и пластиковые столовые приборы, которые еще могут содержать следы ДНК.

Выводы расследователей

По версии RSF, 13 марта Левин в сопровождении Чернышова отправился в лес, который на тот момент находился под контролем российских военных. Левин и Чернышов искали дрон, потерянный фотографом за несколько дней до этого, и были замечены российскими солдатами.

Далее, согласно одной из версий, россияне могли принять фотографа и его спутника за украинских военных и открыть огонь, а затем сжечь тела и машину. По другой версии, российские военные остановили автомобиль Левина и Чернышова, увезли их в лес на допрос, после чего их убили, а улики сожгли.

По мнению RSF, к убийству Левина могут быть причастны военнослужащие 106-й воздушно-десантной дивизии или бойцы спецназа РФ, которые в то время находились в этом районе. Всей собранной информацией "Репортеры без границ" поделились с властями Украины.

Погибшие в Украине журналисты

Максим Левин сотрудничал с украинскими изданиями, а также с агентствами Reuters, AP и британской медиакомпанией ВВС. 13 марта он перестал выходить на связь. Тело Левина было обнаружено 1 апреля в лесу неподалеку от села Мощун Бучанского района Киевской области.

По сведениям украинских властей и "Репортеров без границ", с начала российского вторжения в Украину в этой стране погибли уже 32 журналиста.