Рождаемость в КНР, последние десятилетия пытавшейся ограничить стремительный рост численности населения, сейчас находится на рекордно низком уровне. Население все более стареет, и правительство предпринимает решительные меры, чтобы исправить этот тренд.

Согласно рекомендациям чиновников здравоохранения, прервать беременность в Китае можно будет только по медицинским показаниям. Китайские власти также обещают расширить социальную помощь для матерей и сделать лечение бесплодия более доступным.

Национальная комиссия считает, что новая мера будет способствовать "долгосрочному сбалансированному развитию населения".

Ожидается, что в этом году рождаемость в Китае упадет до рекордно низкого уровня: согласно прогнозам, в стране появится на свет меньше 10 миллионов детей (в прошлом году в Китае родилось 10,6 млн детей, что было на 11,5% меньше, чем годом ранее).

По прогнозам ООН, в 2023 году Индия обгонит КНР, став самой густонаселенной страной в мире.

Согласно данным Института Гутмахера (Guttmacher Institute — НКО, занимающееся изучением и продвижением репродуктивного здоровья), до сих пор Китай был одним из мировых лидеров по количеству абортов. По информации института, в КНР около 78% незапланированных беременностей заканчиваются абортами (средний показатель в мире — 61%).

По данным китайскиз властей, в период с 2015 по 2019 годы в КНР производилось в среднем 9,5 млн абортов ежегодно. Институт Гутмахера оценивает количество абортов за тот же период в 17,7 млн ежегодно.

Китай также страдает от серьезного гендерного дисбаланса из-за культурных предпочтений в сторону мальчиков: в прошлом году мужчин в стране было на 37 миллионов больше, чем женщин.

Сокращение рождаемости в Китае привело к демографическому старению населения. Согласно данным Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, численность населения КНР к 2025 году начнет сокращаться.

С 1980 по 2015 год в Китае действовала политика "одна семья — один ребенок". В 2016 году власти КНР разрешили семьям иметь до двух детей, еще через пять лет допустимое количество детей в семье было увеличено до трех.

Что еще предусматривает новое руководство?



В рамках новой политики по увеличению рождаемости власти обещают улучшить медицинское страхование для женщин, увеличить декретный отпуск и выделить дополнительные средства на третьего и последующего ребенка.

Чиновники здравоохранения планируют включить вспомогательные репродуктивные технологии в национальную медицинскую систему. Такие технологии, как ЭКО, обычно стоят очень дорого в Китае и недоступны для незамужних женщин.

Правозащитники считают, что запрет на прерывание беременности окажет негативное влияние на миллионы женщин.

"Речь идет о нарушении репродуктивных прав и телесной автономии женщин, — заявил специалист по КНР в правозащитной организации Amnesty International Алкан Акад. — Заставлять кого-то вынашивать ребенка вопреки его воле — по какой бы то ни было причине — это прямое нарушение прав человека".

"Китайские власти должны уважать жизнь людей и прекратить агрессивный и карательный контроль над их сексуальными и репродуктивными правами", — добавил Акад.