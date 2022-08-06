Речь идёт об английских товариществах с ограниченной ответственностью. Они обязаны обнародовать лишь минимальные сведения о своих владельцах, что позволяет использовать такой тип компании в преступных целях, - говорит в интервью Би-би-си эксперт по финансовым преступлениям Грэма Бэрроу.
Так, в январе 2017 года было создано английское товарищество с ограниченной ответственностью Sinara Company LP, которое якобы занималось туризмом и продажей билетов. Юридический адрес компании находится в Лондоне.
Менее чем за год Sinara Company отправила 14 электронных переводов на общую сумму 133 тысячи долларов консультанту по искусству. Согласно отчету американского Сената, этот человек "способствовал покупкам для Ротенбергов". Расследователи предполагают, что через компанию были приобретены произведения искусства на миллионы долларов.
"Это настоящий скандал, такие люди, как Ротенберги, годами находившиеся под санкциями в Америке, все еще могут использовать британские корпоративные структуры для вывода через них своих денег из России, а затем тратить их по своему усмотрению", – заявила депутат от Лейбористской партии Великобритании Маргарет Ходж, возглавляющая парламентскую группу по налогам и коррупции.
Всего Би-би-си совместно с журналистской организацией Finance Uncovered обнаружили пять агентств по созданию ELP, которые основали полторы тысячи новых товариществ в Великобритании. Некоторые из них также были связаны с финансовыми преступлениями, в том числе с отмыванием денег.
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