Росстат: число умерших с COVID-19 в РФ превысило 200 тысяч человек

Основной причиной смерти COVID-19 стал для более чем 21 тысячи человек. В этих случаях, по данным статистического ведомства, коронавирус был "идентифицирован в полном объеме при жизни или посмертно".

В пяти тысячах случаев коронавирус заявлен как основная причина смерти, но "для подтверждения наличия вируса необходимо провести дополнительные медицинские исследования". В остальных случаях COVID-19 не стал основной причиной смерти.

Росстат также скорректировал данные по числу умерших россиян с коронавирусом в декабре. По новым данным, таких оказалось 45 331 человек (первоначально статистическое ведомство отчиталось о 44 435 умерших). Декабрьские показатели остаются самыми высокими по числу умерших россиян с COVID-19 за месяц.

Статистическое ведомство собирает данные из медицинских свидетельство о смерти из Единого госреестра ЗАГС.

При этом данные Росстата заметно отличаются от данных правительственного штаба, который пишет о 88,2 тысячах смертей от коронавируса.

Оперштаб учитывает в статистике только те случаи, когда COVID-19 был точно идентифицирован и стал основной причиной смерти. По данным оперативного штаба, с апреля 2020 года по январь 2021-го в России было выявлено 3 868 087 случаев заболевания COVID-19. Таким образом, доля умерших от количества подтвержденных случаев заболевания составила 5,18%. Доля случаев, когда COVID-19 стал основной причиной смерти - 2,7%.

Общая январская смертность в России снизилась по сравнению с декабрем 2020 года на 9,5%, сообщила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова. "В структуре прироста смертности за январь 2021 года стопроцентно подтвержденные случаи ковида составляют 47,2%.

Если к стопроцентно подтвержденным случаям добавить смертность от иных причин, когда тест был положительным, то совокупно доля этих групп составит в структуре прироста смертности 66,6%", - оценила она. Голикова также подчеркнула, что оперативные данные за февраль 2021 года показывает "устойчивое снижение смертности" к январю, которое составляет 21,7%.

Как сообщает вице-премьер, первый этап вакцинации прошли больше 5 миллионов россиян. Это всего 3,5% от населения страны. Оба укола вакцины от коронавируса получили 2,5 миллиона человек - 1,7% жителей страны. Голикова также добавила, что в России на сегодняшний день произведено 14 миллионов комплектов вакцины "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

Всего за время пандемии COVID-19 в России заболели более 4,3 миллиона человек. Из них свыше 3,8 миллионов инфицированных уже выздоровели, еще 327,5 тысяч человек болеют прямо сейчас.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, Россия находится на четвертом месте по числу заболевших коронавирусом.

В рейтинге вакцинирования Россия на 20 месте из 22 стран, согласно данным научного портала Our World in Data.