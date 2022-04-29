Россию обвиняют в попытке смены украинского руководства на оккупированных территориях

Как утверждает постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, Вашингтон располагает информацией о том, что теперь Россия планирует полностью распустить муниципальные власти на оккупированных ею территориях на юге и востоке Украины.
Вместо них предполагается создать совершенно новые структуры, в которых не будет места тем, кто поддерживает законное правительство Украины.
Посол Карпентер не уточнил, откуда он располагает такой информацией, но настаивает, что она поступила из разных источников и заслуживает доверия.
Как указывает в свою очередь корреспондент Би-би-си Пол Адамс, имеется уже много косвенных свидетельств этим планам.
По его словам, похищения украинских чиновников, обсуждаемые в Москве планы по проведению постановочных референдумов и ввод в оборот российских рублей на занятых украинских территориях указывают на желание Кремля устранить там все признаки украинской власти.
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