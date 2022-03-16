Россию исключили из Совета Европы

Российская сторона настаивает на том, что Москва сама приняла решение выйти из организации. Уже после уведомления о выходе Парламентская ассамблея Совета Европы во вторник единогласно проголосовала за то, чтобы Россия покинула организацию. "Ассамблея считает, что РФ более не может быть государством-членом организации", - говорилось в сообщении организации.
Флаг России у здания Совета Европы уже спустили
Фото из соцсетей https://t.co/rpkxItmnme pic.twitter.com/rNYFobLAFm— Новая Газета (@novaya_gazeta) March 16, 2022
"Своими действиями в Украине российские власти лишают российский народ благ самой передовой в мире системы защиты прав человека, включая юрисдикцию Европейского суда по правам человека", - было сказано в заявлении.
О решении России покинуть Совет Европы и о его ожидаемых последствиях Би-би-си подробно рассказывала накануне. Россия вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года.
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