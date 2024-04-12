Российские войска вновь атаковали энергетическую структуру Украины

В ночь на 11 апреля Россия нанесла массированный удар по Украине крылатыми ракетами и беспилотниками. Под удар попали объекты энергетики в пяти областях страны: Харьковской, Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской. В "Центрэнерго" заявили, что в результате ударов полностью разрушена Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области. Она генерирует около половины всей энергии, которую вырабатывают предприятия в регионе. В Харькове повреждения получила городская ТЭЦ, в городе Сумы также была атакована ТЭЦ.