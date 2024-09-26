Российские войска окружают Угледар: что происходит в городе

Угледар выполняет роль юго-западного форпоста Донецкого фронта с тех пор, как в марте 2022 года армия РФ, наступая на Мариуполь, стремительно захватила Волноваху. Почти сравняв этот райцентр с землей, российские военные использовали его как плацдарм для обстрелов Угледара, а в августе-сентябре 2022 года осуществили первую попытку масштабного штурма. Вторая состоялась уже в начале 2023 года - ее до сих пор называют крупнейшей танковой битвой в войне России против Украины.