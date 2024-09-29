Российские регионы вновь подверглись атакам беспилотников

Поздним вечером 28 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз отчитался об уничтожении над вверенным ему регионом силами ПВО одного беспилотника. Подробностей этой атаки в посте указано не было.

В Воронеже несколько сбитых дронов, по сообщению губернатора области Александра Гусева, упали в черте города и в пригородах, падающий беспилотник попал в жилой комплекс, вызвав возгорание. Местные жители сообщают о выбитых стеклах в квартирах и подъездах и поврежденных автомобилях.

В поселке Красный Октябрь Белгородского района Белгородской области, по предварительной информации губернатора Вячеслава Гладкова, три мирных жителя были ранены при атаке FPV-дрона на движущийся легковой автомобиль.

Ряд российских регионов в очередной раз был атакован БПЛА в ночь на воскресенье, 29 сентября. Как заявили в Минобороны РФ, всего за ночь силы ПВО перехватили 125 дронов.

Между тем некоторые русскоязычные Telegram-каналы сообщили в ночь на 29 сентября о взрывах в городе Ейске Краснодарского края.

В Telegram-канале Astra говорится, что о взрывах сообщили жители Волгодонска и других населенных пунктов Ростовской области. „Местные паблики сообщают о пожаре в селе Самарское Азовского района“, - отмечают авторы.

В свою очередь губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об уничтожении 18 беспилотников силами ПВО. По его данным, пострадавших и разрушений нет. Губернатор уточнил, что 13 дронов ликвидировали в Миллеровском районе, еще пять - над юго-западной частью Ростовской области.

В частности, Telegram-канал Astra написал со ссылкой на пользователей в группах Ейска и Краснодарского края, что взрывы прозвучали возле военного городка, где находится аэродром ВМФ РФ и базируется 859-й Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ РФ и 190-й учебный смешанный авиационный полк ВМФ.

Журналист Александр Невзоров опубликовал в Telegram два коротких видеоролика с пожаром. Сославшись на „проверенные источники в ГУР и СБУ“, он указал, что речь якобы идет о российском военном аэродроме в Ейске. Официального подтверждения этой информации или комментариев относительно возможной атаки к моменту публикации не было.