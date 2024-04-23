Российские дроны атаковали Одессу: пострадали девять человек

Российская армия в ночь на вторник, 23 апреля, атаковала Одессу с применением ударных беспилотников Shahed-131/136, в результате удара пострадали девять человек, в том числе четверо детей: 12 и 9 лет, а также двое младенцев, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, дети находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Трое взрослых были госпитализированы тоже в состоянии средней степени тяжести, еще двое отказались от госпитализации.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что в результате атаки были разрушены жилые дома. Мэр Одессы Геннадий Труханов уточнил, что повреждены не менее 14 квартир.

Министерство обороны России пока не сообщало об этом ударе.

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