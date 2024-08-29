Российская армия в 10 км от Покровска, ВСУ потеряли важный опорный пункт в Донбассе, но продолжают атаки в Курской области

Покровск и Мирноград общим населением около 100 тысяч человек — последние крупные города Донецкой области к западу — северо-западу от областного центра, остающиеся под контролем Украины. Покровск — важный логистический узел, через который проходят трассы на Донецк, Константиновку, Краматорск и вглубь страны.
Между тем в Курской области в результате августовских боёв украинские войска захватили больше территории, чем российские в Донбассе. Но самый крупный населённый пункт, взятый ВСУ — Суджа населением около 5 тысяч человек — почти втрое меньше, чем потерянная за неделю боёв Новогродовка, не говоря уже о Покровске и Мирнограде, которые могут пасть в ближайшее время, если украинское командование не попытается исправить ситуацию.
„О проблеме всё больше начинают говорить“
Российская армия после взятия Очеретино и череды медленных, кровопролитных, но в целом успешных наступательных операций на Покровском направлении продолжает продвижение в сторону райцентра. На этом участке сосредоточены главные силы российской группировки войск „Центр“ и туда же вводятся её наиболее боеспособные резервы.
Многие, в том числе и украинские, военные эксперты были уверены, что Гродовка и соседняя Новогродовка в скором времени будут взяты наступающими российскими частями, хотя и рассчитывали, что это займёт больше времени. Но, судя по всему, командование ВСУ решило сосредоточиться на обороне самого Покровска.
„Городские районы без достаточных сил обороны не являются непреодолимыми препятствиями, и украинское командование, вероятно, посчитало, что оборона Новогродовки не стоит потенциальных потерь“, — полагает американский Институт изучения войны.
По мнению украинского военного аналитика Александра Коваленко, Новогродовка могла держать оборону несколько месяцев:
„Первые штурмовые действия на окраинах Новогродовки начались 21 августа. Углубление по „железке“ за неполную неделю у РОВ (российских оккупационных войск, так в Украине называют российскую армию — Би-би-си) составило 3,5 км“.
„Отмечу, что штурмовые действия в районе ЖД противнику всегда давались тяжело и эта искусственная преграда сопоставима с природными, наподобие рек и водоёмов. Но только не в этот раз“, — продолжает аналитик.
„И дело не в том, что Новогродовку штурмуют отборные спецы РОВ, ничего подобного. И проблема не в наших воинах, которые держат там позиции настолько, насколько это возможно. Проблема иного характера, о которой всё громче начинают говорить те, кто в отличие от меня, гражданского лица, имеет на это больше прав“, — пишет Коваленко.
На карте района боевых действий видно, куда нацелился российский наступательный клин. Он сильно вытянут на запад, и, по сообщениям с фронта, российское военное руководство не форсирует продвижение к Покровску, а старается обезопасить фланги.
По информации как российских, так и украинских источников, уже начались ожесточённые бои за город Селидово к югу от Новогродовки.
Продвижение российских подразделений отмечено и на соседнем направлении, Кураховском — там, судя по многочисленным сообщениям, россияне заняли село Константиновку, бои за которое продолжались несколько месяцев.
Потеря этого села ослабляет позиции украинских частей, обороняющих ещё один важный опорный пункт, Угледар, находящийся к юго-западу.
Отвлечь пока не получается
На фоне относительно быстрого продвижения российских войск в Донбассе успехи ВСУ, вторгшихся в Курскую область, в последние дни выглядят более скромными.
Украинская армия по-прежнему пытается расширить зону контроля, но по сравнению с первыми днями операции интенсивность боевых действий заметно снизилась, а продвижение замедлилось или свелось к нулю.
Во вторник украинский главком Александр Сырский заявил, что в Курской области Украина взяла под контроль 1294 кв км территории, 100 населенных пунктов и пленила 594 российских солдата. Эти цифры можно ставить под сомнение, но в целом ситуация там — не в пользу России.
После уничтожения мостов и ударов по понтонным переправам через реку Сейм в сложном положении остаётся российская группировка прикрытия границы численностью до 3 тысяч человек.
Она удерживает условный прямоугольник по линии Тёткино — Алексеевка — Комаровка — Елизаветовка общей площадью более 400 кв. км. Эта территория с запада и юга упирается в линию границы, на севере пути снабжения и отхода преграждает оставшаяся без мостов река Сейм, а с востока её поджимают вторгшиеся части ВСУ.
Но поскольку украинская армия не ведёт активных наступательных действий на этом участке, непосредственной угрозы отрезанным российским частям в настоящее время нет.
Вместе с тем, как заявил Сырский, „одной из задач проведения наступательной операции на Курском направлении было отвлечение значительных сил противника с других направлений, в первую очередь с Покровского, Кураховского“.
Однако, по его словам, российские части не только не покидают Покровское направление, а, напротив, наращивают там численность войск.