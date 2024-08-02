Российская армия продвигается на нескольких направлениях, ВСУ не удается стабилизировать фронт

Но есть и существенные отличия. Если два года назад российские соединения на других направлениях — в Херсонской и Запорожской областях, на юге Донбасса, в районе Изюма Харьковской области — на фоне наступавших на Попасную, Северодонецк, Лисичанск и Бахмут подразделений „Вагнера“ и других российских частей действовали пассивно и думали больше об удержании занятых позиций, то сейчас всё не так.