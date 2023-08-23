23 августа 2023 г. 10:53

Россияне три часа атаковали "Шахедами" Одесскую область, повреждены зернохранилища

 
Украинская правда
ФОТО: Украинская правда
В ночь на 23 августа российские войска атаковали Одесскую область дронами-камикадзе, есть попадания по производственно-перегрузочным комплексам, повреждены зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в Подунавье.

"Этой ночью российские террористы в течение трех часов атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области. Цель врага – гражданская инфраструктура региона" - сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 9 дронов типа Shahed-136/131.

К сожалению, есть попадания по производственно-перегрузочным комплексам, где вспыхнул пожар, общей площадью 700м2. По состоянию на 6 утра огонь локализован. Среди повреждений есть и зернохранилища".

Силы обороны юга Украины сообщили, что ударные беспилотники ударили ударили по Одесской области с восточного побережья Азовского моря.

Враг попал в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в Подунавье.

В складских помещениях произошло возгорание, пожар оперативно локализован. Пожарные по состоянию на 8 утра продолжают работу.

На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют преступления террористов.

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Украинская правда
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