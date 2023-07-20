20 июля 2023 г. 09:09

Россияне снова атаковали юг Украины — Одессу, Николаев, Сумы. Есть погибшие

 
bbcrussian.com
Ataka Odesoje
Ataka Odesoje
ФОТО: Reuters / Scanpix
Основной удар этой ночью снова пришелся на Одессу. В центре города есть разрушения и возник пожар на площади 300 кв. м. В Николаеве — 18 пострадавших от российского удара. Сумы атаковали три беспилотника типа Shahed 136 около часа ночи.

В Николаеве в результате российского ракетного удара этой ночью пострадали 18 человек, половина из которых госпитализированы, — сообщает глава областной администрации.

«Всего пострадало 18 человек, из них госпитализированы, в т. ч. 5 детей, двух человек спасли из-под завалов», — написал Виталий Ким.

Основной удар этой ночью снова пришелся на Одессу. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер вскоре после налета написал в Телеграме (https://t.me/odeskaODA/2044), что в центре города есть разрушения и возник пожар на площади 300 кв. м.

«Известно о двух пострадавших. Есть также прилеты в области. Детальная информация — позже», — добавил Кипер в записи, сделанной в пятом часу утра по местному времени.

В Одессе и окрестностях разрушены административное здание и склады — Гуменюк

Пресс-атташе оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк сказала, что в результате ночного ракетного удара в Одессе разрушено административное здание и ранены четыре человека, а под Одессой разрушены некие склады.

Гуменюк добавила, выступая в эфире телемарафона украинских каналов, что Одессу атаковали более двадцати «воздушных целей» — ракет разных моделей и дронов.

Как сообщили в обладминистрации, Сумы атаковали три беспилотника типа «Shahed 136» около часа ночи.

Украинские ПВО сбили один из них, ещё один «подбили», а третий попал в здание дошкольного оздоровительного заведения в результате чего там начался пожар.

Пожар уже ликвидирован, а пострадавшей от удара дрона медсестре заведения оказали медицинскую помощь.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
bbcrussian.com
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии