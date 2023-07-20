Россияне снова атаковали юг Украины — Одессу, Николаев, Сумы. Есть погибшие

В Николаеве в результате российского ракетного удара этой ночью пострадали 18 человек, половина из которых госпитализированы, — сообщает глава областной администрации.
«Всего пострадало 18 человек, из них госпитализированы, в т. ч. 5 детей, двух человек спасли из-под завалов», — написал Виталий Ким.
Основной удар этой ночью снова пришелся на Одессу. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер вскоре после налета написал в Телеграме (https://t.me/odeskaODA/2044), что в центре города есть разрушения и возник пожар на площади 300 кв. м.
«Известно о двух пострадавших. Есть также прилеты в области. Детальная информация — позже», — добавил Кипер в записи, сделанной в пятом часу утра по местному времени.
В Одессе и окрестностях разрушены административное здание и склады — Гуменюк
Пресс-атташе оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк сказала, что в результате ночного ракетного удара в Одессе разрушено административное здание и ранены четыре человека, а под Одессой разрушены некие склады.
Гуменюк добавила, выступая в эфире телемарафона украинских каналов, что Одессу атаковали более двадцати «воздушных целей» — ракет разных моделей и дронов.
Как сообщили в обладминистрации, Сумы атаковали три беспилотника типа «Shahed 136» около часа ночи.
Украинские ПВО сбили один из них, ещё один «подбили», а третий попал в здание дошкольного оздоровительного заведения в результате чего там начался пожар.
Пожар уже ликвидирован, а пострадавшей от удара дрона медсестре заведения оказали медицинскую помощь.