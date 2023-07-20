Россияне снова атаковали юг Украины — Одессу, Николаев, Сумы. Есть погибшие

В Николаеве в результате российского ракетного удара этой ночью пострадали 18 человек, половина из которых госпитализированы, — сообщает глава областной администрации.

«Всего пострадало 18 человек, из них госпитализированы, в т. ч. 5 детей, двух человек спасли из-под завалов», — написал Виталий Ким.

Основной удар этой ночью снова пришелся на Одессу. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер вскоре после налета написал в Телеграме (https://t.me/odeskaODA/2044), что в центре города есть разрушения и возник пожар на площади 300 кв. м.

«Известно о двух пострадавших. Есть также прилеты в области. Детальная информация — позже», — добавил Кипер в записи, сделанной в пятом часу утра по местному времени.

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