Россия захватила Угледар. Что потеря города значит для Украины?

Вероятно, украинское командование рассматривало Угледар не только как опорный пункт, но и как плацдарм для удара в обход Донецка с юга в направлении Докучаевска или Волновахи, а также быстрого прорыва на Мариуполь в случае успеха наступления на южном фронте летом 2023 года. Туда направлялись самые боеспособные подразделения.

О важности этого городка (менее 15 тысяч населения до войны) говорят яростные попытки российской армии захватить его с самого начала вторжения в Украину. Порой казалось, что ее успех близок — в ноябре 2022 года она подошла вплотную к Угледару со стороны поселка Павловка. Но последующие массированные атаки на город неизменно оборачивались для россиян огромными потерями.

Еще год назад потеря Угледара означала бы тяжелый удар для украинской армии, вынуждавший ее менять оборонительную конфигурацию как на восточном, так и южном фронтах.

Что город обречен, стало ясно в середине сентября, когда российские части прорвались почти одновременно с правого фланга, в районе Водяного, и с левого, в районе Пречистовки.

К осени 2024 года ситуация на фронтах в Донбассе сильно изменилась. Украина потеряла Авдеевку, Марьинку, Красногоровку, Нью-Йорк, из последних сил держится Торецк, российские войска продвигаются к Покровску, штурмуют Часов Яр, близки к тому, чтобы разрезать украинский плацдарм на Купянском направлении.

Но украинское наступление на юге не достигло своих целей, а российская армия сконцентрировала свои силы в Донецкой области, начав череду кровопролитных наступательных операций на главные опорные пункты ВСУ.

Кольцо вокруг Угледара начало сжиматься, а когда российская артиллерия и дроны взяли под огневой контроль последний путь отхода на север — дорогу на Богоявленку — стала реальной угроза полного окружения украинского гарнизона в Угледаре, а это была как минимум бригада численностью до 2 тыс. солдат.

Военные эксперты и участники боев с украинской стороны считают, что командование ВСУ запоздало с приказом об отходе из города, хотя это мнение может быть субъективным. Судя по сообщениям из зоны боевых действий, последние три-четыре дня украинские части планомерно отступали с южных окраин города к центру, ведя арьергардные бои и удерживая позиции на флангах.