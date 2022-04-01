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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не смогла продлить мандат своей специальной мониторинговой миссии в Украине из-за позиции России, сообщил председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау, пишет Meduza.
Россия заблокировала продление миссии ОБСЕ в Украине
© Sipa / Scanpix

"Я глубоко сожалею, что мы не смогли достичь соглашения о продлении мандата специальной мониторинговой миссии из-за позиции Российской Федерации", — говорится в заявлении Рау, опубликованном на сайте ОБСЕ.

Збигнев Рау заявил, что с 2014 года, когда миссия ОБСЕ начала работу в Украине, она "играла решающую роль, предоставляя объективную информацию о безопасности и гуманитарной ситуации на местах и неустанно работая над смягчением последствий конфликта для гражданского населения".

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Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, комментируя случившееся, сказал, что Москва уведомит организацию об отзыве своих сотрудников. По его словам, российских специалистов "просто выдавливали" из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Он также утверждает, что миссия не работала в Украине "в объективном режиме" и "отгородилась от Донбасса".

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ работала в зоне конфликта в Донбассе с 2014 года. Миссию создали по запросу представительства Украины в ОБСЕ, решение утвердили 57 стран-участниц организации. Работу миссии ОБСЕ в Украине продлевали ежегодно. В 2021 году мандат миссии продлили до 31 марта 2022 года. Его действие истекает в ночь на 1 апреля.

Миссия в Украине считалась самой крупной миссией ОБСЕ. В стране работали 814 международных и 477 местных сотрудников.

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