Россия заблокировала продление миссии ОБСЕ в Украине

"Я глубоко сожалею, что мы не смогли достичь соглашения о продлении мандата специальной мониторинговой миссии из-за позиции Российской Федерации", — говорится в заявлении Рау, опубликованном на сайте ОБСЕ.

Збигнев Рау заявил, что с 2014 года, когда миссия ОБСЕ начала работу в Украине, она "играла решающую роль, предоставляя объективную информацию о безопасности и гуманитарной ситуации на местах и неустанно работая над смягчением последствий конфликта для гражданского населения".

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, комментируя случившееся, сказал, что Москва уведомит организацию об отзыве своих сотрудников. По его словам, российских специалистов "просто выдавливали" из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Он также утверждает, что миссия не работала в Украине "в объективном режиме" и "отгородилась от Донбасса".

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ работала в зоне конфликта в Донбассе с 2014 года. Миссию создали по запросу представительства Украины в ОБСЕ, решение утвердили 57 стран-участниц организации. Работу миссии ОБСЕ в Украине продлевали ежегодно. В 2021 году мандат миссии продлили до 31 марта 2022 года. Его действие истекает в ночь на 1 апреля.

Миссия в Украине считалась самой крупной миссией ОБСЕ. В стране работали 814 международных и 477 местных сотрудников.