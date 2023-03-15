Как пишут авторы публикации, россияне в Дубае не чувствуют недовольства местных жителей в отношении их родины - и им не приходится наблюдать за массовыми акциями в поддержку Украины, которые постоянно происходят в Европе и США. "Все, кто в Дубае может испытывать антироссийские чувства, вероятнее всего, будут держать их при себе. В любом случае авторитарная монархия в Эмиратах фактически запрещает акции протеста, а свобода собраний жестко ограничена", - сообщает газета.

По наблюдениям журналистов, в Дубае сейчас все чаще слышен русский язык. На местных эксклюзивных курортах отдыхают олигархи, рестораторы из Москвы и Санкт-Петербурга наперегонки открывают здесь свои заведения, а многие российские предприниматели ведут свой бизнес из этой страны, опасаясь мобилизации.

Издание перечисляет основные причины такого притока: ОАЭ остается надежным местом для вложения средств, занимает нейтральную позицию по вопросу российского вторжения в Украину – и сохраняет прямые рейсы из России – в отличие от большинства других стран мира.

"Для всех нас это остров безопасности на определенное время", - сказал корреспондентам New York Times российский риелтор Анатолий Каменских. Он утверждает, что за последний год его компания продала собственности в Дубае на 300 млн долларов – и подавляющее большинство этих покупок сделали россияне.

Царящую в Дубае атмосферу журналисты описывают так: "В одном их районов искусственного острова Палм-Джумейра выстроились русские рестораны и ночные клубы, один из которых в эту среду был забит до отказа. Гости заказывали шампанское "Дом Периньон" по 1,2 тыс. долларов за бутылку, а танцующие официанты приносили его вместе с зажженными бенгальскими огнями". "Когда один из напившихся гостей начал кричать "Слава Украине!", вышибалы очень быстро его вывели", - продолжают авторы публикации.

"Появляется чувство, что они засунули голову в песок, - комментирует происходящее украинский креативный продюсер Дмитрий Котеленец, который переехал в Дубай вместе со своей семьей. – Они или не хотят замечать то, что происходит между Россией или Украиной, или думают, что ничего не поменялось".

New York Times ссылается на официальную статистику, согласно которой в 2022 году россияне совершили 1,2 млн поездок в Дубай – по сравнению с 1 млн в 2019 году, то есть до пандемии коронавируса. При этом, согласно данным брокерской компании Betterhomes, в прошедшем году граждане России были самой крупной группой покупателей недвижимости в Дубае среди нерезидентов.