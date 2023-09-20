Россия выводит корабли из Севастопольской бухты

После удара по Севастополю, нанесенного ВСУ в ночь на 13 сентября, в результате которого повреждения получили российская дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону" и крупный десантный корабль "Минск", часть кораблей ВМФ РФ была выведена из Севастопольской бухты.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает партизанское движение "АТЕШ", созданное в сентябре 2022 года на оккупированных территориях Украины. По результатам наблюдения, оставшиеся в бухте корабли также готовятся покинуть ее.