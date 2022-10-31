Россия впервые ударила по энергообъектам в Черновицкой области

Сообщения об ударах по гражданской инфраструктуре продолжают поступать из различных регионов Украины.

Как сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк, область впервые подверглась атаке на критическую инфраструктуру.

В понедельник утром Россия нанесла массированный удар по всей территории Украины. В результате обстрела в некоторых областях есть попадание в энергетические объекты.

Власти предупреждают об экстренном отключении электроэнергии.

Среди прочего во время утреннего обстрела Россия пыталась ударить по Львовской области.

"Над Львовщиной сбили ракеты врага. Детали со временем. Оставайтесь в укрытиях", - сообщил областной губернатор Максим Козицкий.