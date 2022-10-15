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В проекте коммюнике говорилось, что война в Украине - главный фактор, подрывающий экономику и безопасность. Тем не менее Россия не согласилась с такой позицией и заблокировала документ.
Россия вновь заблокировала коммюнике МВФ по Украине
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Россия вновь заблокировала выпуск совместного коммюнике по итогам сессии Международного валютного фонда (МВФ) с призывом остановить войну в Украине, сообщила министр экономики Испании Надия Кальвиньо на пресс-конференции по итогам сессии МВФ в пятницу, 14 октября.

"Всю неделю Россию настойчиво призывали прекратить войну против Украины. Эта война является важнейшим фактором, который замедляет экономический рост, порождает инфляцию, нестабильность и неопределенность и угрожает энергетической и продовольственной безопасности", - указала Кальвиньо.

МВФ: Самый простой способ улучшить экономику - остановить войну

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Глава МВФ Кристалина Георгиева также выразила мнение, что самый простой способ улучшить состояние мировой экономики - остановить войну. В то же время представители России не согласились с такими аргументами, и это вынудило руководящий комитет МВФ выступить вместо коммюнике с заявлением председателя, которое отражает единодушие по многим экономическим вопросам.

Россия из-за несогласия с осуждением ее вторжения в Украину также заблокировала выпуск коммюнике МВФ по итогам предыдущей сессии фонда в апреле этого года.

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Deutsche Welle
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