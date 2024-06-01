Россия вновь обстреляла Украину – ракета попала по базе отдыха

"Россия попала по базе отдыха в Харьковской области", – написал глава МВД Украины Игорь Клименко. По его сведениям, пострадали двенадцать человек, среди которых восемь детей. Все они находятся в состоянии средней тяжести, у одного ребёнка – острая реакция на стресс.
Также, по словам Клименко, российский дрон атаковал маршрутный автобус в Никополе Днепропетровской области – ранены четыре человека, в том числе ребёнок. Ещё четверо пострадавших от обстрела – во Львовской области.
Кроме того, экстренные службы Украины сообщили, что ракетный удар пришёлся и по жилому сектору Балаклеи Харьковской области. В двух домах возник пожар.
В результате российской ночной атаки повреждены несколько объектов энергетической инфраструктуры Украины, сообщил украинский министр энергетики Герман Галущенко.
"Атакованы энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Последствия уточняются", – передал Галущенко. К настоящему моменту все пожары ликвидированы.
Глава администрации Винницкой области Сергей Борзов написал, что в результате атаки на одном из объектов критической инфраструктуры возник пожар. Пострадавших нет.
В частной энергетической компании ДТЭК сообщили, что российская армия обстреляла две ТЭС компании – серьёзно повреждено оборудование. "Это уже шестая массированная атака на теплоэлектростанции ДТЭК за два с половиной месяца", – добавили в организации.
Ночью тревога объявлялась почти на всей территории Украины. По данным Воздушных сил украинской армии, Россия выпустила по стране 53 ракеты различных типов и 47 ударных беспилотников. Из них удалось сбить 35 ракет и 46 дронов.
Российское Минобороны сообщило, что армия нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики Украины, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса. Ведомство назвало атаки ответом на попытки Киева "нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта".