Россия вновь обстреляла Украину – ракета попала по базе отдыха

"Россия попала по базе отдыха в Харьковской области", – написал глава МВД Украины Игорь Клименко. По его сведениям, пострадали двенадцать человек, среди которых восемь детей. Все они находятся в состоянии средней тяжести, у одного ребёнка – острая реакция на стресс.

Также, по словам Клименко, российский дрон атаковал маршрутный автобус в Никополе Днепропетровской области – ранены четыре человека, в том числе ребёнок. Ещё четверо пострадавших от обстрела – во Львовской области.

Кроме того, экстренные службы Украины сообщили, что ракетный удар пришёлся и по жилому сектору Балаклеи Харьковской области. В двух домах возник пожар.