Россия вновь нанесла удары по объектам энергетики Украины

Председатель Львовской областной администрации Максим Козицкий заявил, что в результате ракетного удара по объекту критической энергетической инфраструктуры возник пожар. Глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко сообщил, что в воздушном пространстве области находились вражеские цели, в настоящее время ликвидируются последствия падения обломков, пострадавших нет.

По сообщению министерства энергетики Украины, во время обстрела отключалась воздушная линия электропередачи в восточном регионе, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте.

Россия , спустя два дня после очередной массированной бомбардировки объектов энергетики Украины , в ночь на субботу, 22 июня, вновь нанесла мощные удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры. По сообщению компании „Укрэнерго“, атакам подверглись цели в Львовской и Запорожской областях. В результате повреждено оборудование, на Запорожье пострадали двое энергетиков, они госпитализированы.

По словам мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, в городе повреждены жилые дома и детский сад. Впоследствии в спасательных службах отметили, что на Ивано-Франковщине в результате удара по учебному заведению произошел пожар.

Телеканал ТСН сообщал о взрывах в городе Стрый на юге Львовской области. Звуки взрывов были слышны в Днепропетровской, Винницкой областях и в Харькове.

Это была уже восьмая массированная ракетная атака на объекты энергетической инфраструктуры Украины за последние три месяца, отмечает агентство AFP.

Систематические удары по объектам энергетики Украины