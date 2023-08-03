Россия включила Норвегию в перечень "недружественных стран"

С весны 2022 года в России действует еще один перечень стран, совершающих недружественные действия. Власти утвердили его после начала войны против Украины и введения западных санкций против Москвы. Россия считает недружественными действиями и оказание военной поддержки Киеву. Этот документ устанавливает временный порядок исполнения государством и резидентами обязательств по кредитам, займам и финансовым инструментам перед кредиторами. В списке около 50 государств, в том числе страны ЕС, Великобритания, США, Канада, Япония, Австралия и другие.