Россия ветировала резолюцию ООН против вооружений в космосе

Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН резолюцию, направленную против ведения гонки вооружений в космосе. В ходе голосования, проведенного в среду, 24 апреля, 13 из 15 стран, входящих в Совбез, проголосовали за принятие этого документа, Китай воздержался, а Россия применила право вето.

Перед началом голосования российский постпред в ООН Василий Небензя назвал "шуткой" текст резолюции, предложенный США и Японией. В свою очередь, заместитель постпреда США Роберт Вуд заявил, что если Россия проголосует против, то встает вопрос, "есть ли им что скрывать".