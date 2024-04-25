2024.04.25 13:50

Россия ветировала резолюцию ООН против вооружений в космосе

 
Deutsche Welle
Vasily Nebenzya, Permanent Representative of Russia to the United Nations, speaks during a Security Council meeting, Thursday, Feb. 23, 2023, at United Nations headquarters. (AP Photo/John Minchillo) UNJM136
Vasily Nebenzya, Permanent Representative of Russia to the United Nations, speaks during a Security Council meeting, Thursday, Feb. 23, 2023, at United Nations headquarters. (AP Photo/John Minchillo) UNJM136
ФОТО: AP / Scanpix

За резолюцию, призывающую не допустить гонку вооружений в космосе проголосовали 13 из 15 членов Совбеза ООН. Китай воздержался, а Россия заблокировала документ, применив право вето.

Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН резолюцию, направленную против ведения гонки вооружений в космосе. В ходе голосования, проведенного в среду, 24 апреля, 13 из 15 стран, входящих в Совбез, проголосовали за принятие этого документа, Китай воздержался, а Россия применила право вето.

Перед началом голосования российский постпред в ООН Василий Небензя назвал "шуткой" текст резолюции, предложенный США и Японией. В свою очередь, заместитель постпреда США Роберт Вуд заявил, что если Россия проголосует против, то встает вопрос, "есть ли им что скрывать".

В проекте резолюции указывалось, что "наша общая цель - не допустить гонки вооружений в космосе", а также требовалось выполнять обязательства в рамках Договора о космосе, в частности "не размещать любое ядерное вооружение или любые виды оружия массового уничтожения на орбите вокруг Земли". В нем также содержался призыв к членам СБ ООН "не разрабатывать любое ядерное оружие, которое специально предназначено для размещения на орбите вокруг Земли".

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