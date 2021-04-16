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В Словакии снова разгорелся скандал вокруг поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Россия вернула Словакии деньги за "Спутник V"
© Reuters / Scanpix

Москва вернула Братиславе деньги за уже переданные 200 тысяч доз "Спутника V", сообщил вице-премьер Игорь Матович. Таким образом, договоренность о поставках 2 млн доз препарата, заключенная с РФ прежним правительством Словакии, может сорваться. Матович обвинил в произошедшем Словацкий государственный институт контроля за лекарствами, который, по выражению вице-премьера, "скомпрометировал российских партнеров" своими критическими заявлениями о российской вакцине.

По данным медицинского регулятора, полученная из России вакцина оказалась иной, нежели препарат, который ранее был положительно оценен в журнале The Lancet. Матович назвал это сообщение "вводящим в заблуждение" и назвал его частью кампании против российской вакцины.

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Deutsche Welle
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