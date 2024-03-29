Россия в очередной раз атаковала объекты энергетики Украины

В Днепропетровской области введены аварийные отключения света, в Харьковской – почасовые отключения. Другие подробности не приводятся.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что был атакован ряд объектов критической инфраструктуры. В Каменском районе разрушены и повреждены несколько домов в дачном кооперативе. Ранены пять человек, в том числе пятилетняя девочка. Один из раненых — в тяжелом состоянии.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что это была очередная массированная атака на энергетическую систему страны, в этот раз были атакованы объекты в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях. Целью атаки были в том числе объекты генерации электроэнергии, написал он.

Также сообщалось о взрывах в Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях.