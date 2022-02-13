aA
Министерство обороны России заявило, что военный корабль "Маршал Шапошников" применил специальные средства против американской атомной подводной лодки, которая, согласно утверждениям российского ведомства, зашла в территориальные воды страны в районе Курильских островов. В Пентагоне настаивают, что подводные лодки США в российские воды не входили.
Россия утверждает, что в ее территориальные воды зашла подлодка США. Пентагон это отрицает
© AP / Scanpix

В сообщении минобороны России сказано, что инцидент произошел 12 февраля в 10:40 по московскому времени во время учений около острова Уруп Курильской гряды. Согласно данным российских военных, там была обнаружена американская подводная лодка класса "Вирджиния". Ее экипажу приказали немедленно всплыть, но подлодка требование не выполнила.

Статьи по теме:
Байден заверил Зеленского в готовности быстро ответить на агрессию Москвы

"В режиме звукоподводной связи экипажу иностранной подводной лодки на русском и английском языках было передано сообщение: "Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!". Экипажем американской подводной лодки требование российской стороны было проигнорировано", - сказано в заявлении минобороны.

В Минобороны РФ сообщили, что после этого военные применили "соответствующие средства", но не уточнили, о каких именно средствах идет речь.

По версии министерства обороны России, после этого "американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации".

Однако официальный представитель Индо-Тихоокеанского командования Вооружённых сил США Кайл Райнс заявил в субботу вечером, что американские подводные лодки в российские воды не входили.

"Российские утверждения о том, что мы действуем в их территориальных водах, не соответствуют действительности, - сказал он. - Я не буду давать комментарии относительно точного местонахождения наших подводных лодок, но мы летаем, плаваем и безопасно действуем в международных водах".

"Грубое нарушение норм международного права"

Российское военное ведомство сообщает, что в связи с произошедшим власти вызвали в минобороны атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве. Москва расценила инцидент как "грубое нарушение норм международного права" и заявила, что действия подводной лодки "создали угрозу национальной безопасности Российской Федерации".

Инцидент около Курильских островов прошел на фоне резкого обострения отношений России со странами Запада из-за ситуации вокруг Украины. США и другие страны НАТО утверждают, что Москва собрала на украинских границах беспрецедентно большое число войск и готовится к вторжению. Россия настаивает, что таких планов у нее нет, однако требует от Запада "гарантий безопасности".

В субботу министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с Сергеем Шойгу. В скупом сообщении американского военного ведомства говорится, что "они обсуждали наращивание российских сил в Крыму и вокруг Украины". В тот же день проходят телефонные переговоры между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com
Delfi Plius Dailius Dargis

Ką dabar veikia senoji Kauno Daktarų gvardija: kai kurie vis dar nesuprato, kad laukiniai laikai praėjo

Delfi Plius James Stavridis

JAV atsargos admirolas: jei Rusija užims Ukrainą, Putinui gresia košmaras

Delfi Plius Vilma Danauskienė

„Valstiečių“ Seimo narys Šarknickas: lyderių perkrovimas, galima sakyti, įvykęs faktas

Delfi Plius Regimantas Dima

Už šį skandalą sunku atleisti iki šiol: kaip Maskvai artimi žmonės nedavė geriausiam pasaulio rašytojui Nobelio premijos

Delfi Plius Jogintė Užusienytė-Četkauskienė

Vilniečio planus sužlugdė gautas teigiamas PGR atsakymas: kai pasidarė dar tris, negalėjo patikėti rezultatais

Delfi Plius Arne Delfs, DELFI

Ukraina dėl Vokietijos netenka kantrybės: skelbiama apie Zelenskio akibrokštą

Delfi Plius Parengė Agnė Keizikienė

Tokią Valentino dienos dovaną įvertins kiekvienas: 12 sekso pozų, kurios jūsų intymų gyvenimą pakels į kitą lygį

Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Susigundęs poilsiu ribojimų netaikančioje Meksikoje lietuvis pasijuto suklaidintas, bet kelione nenusivylė: parodė, kaip atostogauja ribotas finansines galimybes turintys tautiečiai

Verslas Plius Dana Lukauskienė

Verslininkės Alinos gyvenimą pakeitė pasisėdėjimas su draugais gamtoje: viskas išaugo į tarptautinį festivalį

Delfi Plius Dalia Plikūnė

Rusijoje – aršios kovos dėl įtakos: seni karo strategai ėmėsi paties Putino

Delfi Plius Rusnė Valatkaitė

5 maisto produktai, efektyviausiai mažinantys kraujospūdį

Delfi Plius Pranas Šarpnickis

Su Rusija gali baigtis visaip: nuo suomių taikytos praktikos pasaulis ėmėsi už galvos, tačiau po padu ši šalis irgi nebuvo

Delfi Plius Dalia Vaitkutė-Šiaulienė

Į Lenkiją – ne tik apsipirkti, bet ir pigiau poilsiauti: populiariausi Augustavo, Suvalkų ir Balstogės SPA centrai bei sanatorijos

Delfi Plius Arne Delfs, Birgit Jennen

Vokiečių žiniasklaida stebisi: kur Olafas Scholzas?

Delfi Plius Joana Balčiuvienė

Šaltakraujiškiausias Lietuvos žudikas maniakas nesudrebėjo ir duodamas parodymus: jo žodžiai pašiurpino klausiusius

Delfi Plius Liutauras Elkimavičius

Geriausi 2021 m. rusiški serialai: atmetus tarybinius ir Putino finansuojamus, būta tikrai įdomių

Delfi Plius Algis Bumblauskas

Tuo metu lietuviai kentėjo nuo maisto pertekliaus, bet į šalį keliavo traukiniai su užrašais „Badaujančiai Lietuvai“

Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė

Savo seksualinę orientaciją atskleidusi „Ta lezbė feministė“: neaiškinkite, kad homoseksualumas ir biseksualumas veda į pedofiliją

TOP новостей

Памятка для тех, кто собирается в Польшу: если не учитывать все факторы, можно и переплатить за товары (74)

Пустые прилавки в магазинах – такую картину можно было...

МИД Литвы ужесточает рекомендации: жителей настоятельно просят не ездить в Украину (14)

Из -за возможных проблем с сообщением Министерство...

Aleksandras Izgorodinas Infliacija

Какая мера реально поможет как бизнесу, так и населению Литвы? Интервью с экономистом Александром Изгородиным (1)

После того как выросли цены на энергоресурсы и...

Из-за глобального потепления в Литве стало на 1,2 градуса теплее, а к лету прибавились 2 недели (10)

Из-за глобального потепления в Литве средняя...

Stintų kainos Palangoje Stintų kainos palangoje Stintų kainos palangoje

Отдыхающих в Паланге поразили цены на корюшку: разве такое возможно? (26)

В Паланге проходит "Праздник корюшки". Приехавшие на...