Россия упрощает процесс получения виз для иностранцев

"Обыкновенная туристическая виза выдается на срок до шести месяцев иностранному гражданину, въезжающему в РФ в качестве туриста, при наличии у него подтверждения о приеме организацией, сведения о которой содержатся в едином федеральном реестре туроператоров, либо о бронировании места в гостинице или ином средстве размещения, сведения о которых содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей", — говорится в тексте закона.
Прежде обыкновенная туристическая виза выдавалась иностранным гражданам на срок до одного месяца или по принципу взаимности — на срок до шести месяцев.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Виденяй между депутатом парламента Литвы и мигрантами произошел конфликт (40)
Депутат парламента Литвы , председатель...
В Литве говорят о повышении пенсий: через несколько лет средняя пенсия может достигнуть 565 евро (164)
В 2024 году средняя пенсия у людей с необходимым стажем...
"Delfi. Главное": готовимся к школе - что нужно знать ученикам и родителям? (4)
Спустя два карантина новый учебный год в Литве должен...
Спикер парламента Литвы сообщила, где состоится встреча с организаторами маршей (31)
Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен...