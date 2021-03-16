По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, Турция перебросила военную технику и проводит фортификационные работы на опорных пунктах в районе населенного пункта Айн-Иса сирийской провинции Ракка. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны РФ в понедельник, 15 марта.
"Российская сторона крайне встревожена переброской военной техники вооруженных сил Турции и проведением фортификационных работ, — указывается в документе, но подробностей не приводится. — Данные действия нарушают статус-кво, установленный Меморандумом о взаимопонимании, и подрывают усилия обеих сторон в решении сирийского конфликта".
Накануне, по данным Анкары, находящиеся под турецким контролем территории на севере Сирии подверглись ракетному обстрелу. Министерство обороны Турции заявило, что ракеты были выпущены с военного аэродрома Квайрес по гражданским пунктам, а также по танкеру с мазутом. В результате ранения получили мирные жители. Власти в Анкаре сообщили, что контактировали с российским правительством, призвав прекратить ракетные удары с территории, подконтрольных Дамаску.
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