Россия стала чаще наносить удары по аэродромам Украины

По словам собеседников издания, только 15 августа Россия выпустила 28 крылатых ракет по военным целям, находящимся в 1000 км от линии фронта. При этом 16 ракет украинской ПВО удалось перехватить. Цель российской армии - разрушить взлетно-посадочные полосы и уничтожить парк бомбардировщиков, способных запускать дальнобойные ракеты.

Переброска самолетов с базы на базу

Чтобы избежать этого, Украине приходится постоянно перевозить критически важное вооружение и квалифицированный персонал. В результате украинские летчики и самолеты вынуждены курсировать между десятками авиабаз и гражданских аэропортов, постоянно меняя места дислокации, отмечает FT.

По словам бывшего командующего силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, участившиеся атаки россиян по украинским авиабазам можно объяснить тем, что Россия "отчаянно" хочет убедиться, что Украина не сможет приступить к нанесению прицельных ударов по российским базам в аннексированном Крыму.