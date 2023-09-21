Россия снова наносит удары по Украине. Сбито 36 из 43 крылатых ракет РФ

 
Украинская правда
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
ФОТО: AFP / Scanpix

В трех районах Киева упали обломки ракет, спасатели тушат пожары, 7 пострадавших. Также россияне нанесли удар по Херсону, попали в общежитие, погибли двое мирных жителей, есть раненые. В Черкассах уничтожена гостиница, во Львовской и Ровенской областях также есть попадания.

Глава МВД Украины сообщил о последствиях утренней атаки РФ на Украину:

Силы обороны 21 сентября сбили 36 крылатых ракет российских захватчиков, из 43, запущенных с из 10 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района западнее Энгельса.

В Черкассах в результате ракетного удара разрушено здание гостиницы. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке. Пострадало 7 человек и 10 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен 1 человек. Все службы работают на месте.

В Киеве в результате падения обломков есть повреждения в Дарницком, Соломенском, Шевченковском районах. В Дарницком районе возникли возгорания. Есть пострадавшие: 7 человек, в том числе ребенок.
В Киевской области в результате падения обломков возникли пожары на территории предприятий. Также есть повреждения частного сектора. Два человека ранены.

В Харькове в результате атаки разрушено складское здание. Пострадало 2 человека.

Есть попадания и повреждения также в Ровенской области. Все соответствующие службы работают.

Во Львовской области враг нанес удар по промышленной зоне, есть разрушения и возгорания.

Ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что взрывы произошли в Дрогобычском районе.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Украинская правда
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии