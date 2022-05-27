Россия снова нанесла артиллерийские удары по Харькову, погибли семь человек

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что обстрелу подверглись несколько районов города, в том числе расположенное недалеко от центра Павлово Поле, а также Шевченковский и Киевский районы. Среди раненых, по словам Синегубова, есть девятилетний ребенок.

"Враг снова коварно терроризирует гражданское население. Еще раз прошу всех без необходимости не находиться на улицах. Прислушиваться к сигналам тревоги и находиться во время таких сигналов в укрытиях. Расслабляться еще очень рано", — сказал глава администрации.

Как сообщает "Суспiльне", российские войска применяли ствольную артиллерию и системы залпового огня.

Мэр Харькова Игорь Терехов в обращении к гражданам уже после начала обстрелов сказал, что в Харькове "громко и опасно". Он призвал харьковчан оставаться в безопасных местах — подвалах и метро, уточнив, что метрополитен продолжит работу. "Мы не будем останавливать движение поездов в метро, но выделим специальные сектора, где вы сможете разместиться и переждать бомбардировку", — сказал мэр в своем телеграме.

В нескольких районах города отключился свет, возможно, из-за аварии. Местные СМИ вечером продолжали сообщать о взрывах в городе.

По меньшей мере пять российских ударов пришлось на пригород Харькова Дергачи, где погиб один человек. Кроме того, разрывы были слышны в поселке Жуковского, где находится Харьковский авиационный институт, а также в соседних с городом Слатино, Циркунах и Золочевском районе.

Незадолго до обстрелов ВСУ сообщили, что в Харьковской области в четверг было сбито два российских беспилотника.

"Горели жилые дома, один человек пострадал. Также есть один пострадавший в результате обстрела Чугуевского района", — цитируют Синегубова харьковские СМИ.

При этом глава областной администрации призвал жителей верить в силу украинской армии, которая "знает свое дело" и "гонит врага". "На севере, северо-восточном и Изюмском направлении продолжаются ожесточенные бои. Враг несет значительные потери", — подчеркнул в своем обращении Синегубов.

Ситуация около Харькова



В последние недели столь сильных обстрелов и ударов по Харькову не было. В начале недели в городе был запущен первый наземный транспорт, а 24 мая власти запустили работу метро и перевели людей из подземелий в общежития. До последнего времени в метро жили многие люди, скрывавшиеся с начала войны от обстрелов.

В середине марта украинским войскам удалось несколько оттеснить от Харькова российские подразделения. Вместе с этим снизилась и плотность артобстрелов, но уже через неделю, 22 марта, они возобновились — только в этот день по словам Терехова, по городу и области было нанесено 80 ударов.

14 мая Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил Би-би-си, что российские войска отходят, линия фронта отодвинулась от города, а 16 мая в ходе контрнаступления на харьковском направлении украинские военные вышли к границе с Россией.

Однако примерно неделю назад армия РФ сумела частично прорвать оборонные рубежи ВСУ в Луганской области, где сейчас идут наиболее интенсивные бои. Россия пытается окружить Северодонецк, Лисичанск, чтобы блокировать там группировку украинских войск. Параллельно идут бои за город Лиман в Донецкой области.

На этом фоне группировку российских сил на Харьковском направлении считали относительно немногочисленной, однако недавно ее усилили, перебросив в районе две-три батальонно-тактические группы. Об этом говорил советник главы Офиса президента Зеленского Алексей Арестович в программе Марка Фейгина 24 мая.

"Задача — не пустить наши войска в сторону Волчанска, где они могли бы подрезать наступающие под Изюм группировки. Они осознали эту опасность и перебросили силы. Наши войска подверглись ударам под Рубежным, с попыткой подрезать коммуникации. Неприятности нам создали, наступление затормозилось", — сказал тогда Арестович.

Затем Арестович, сказал, что основной целью российских ударов под Харьковом было прекращение контрнаступления, и теперь украинская армия снова переходит к обороне. "На Харьковщине продолжаются атаки с северной российской границы, пытаясь подрезать и не дать нашим войскам наступать… В направлении Харькова они пытаются продвигаться. Мы там становимся в оборону", — заявил он в среду.