Россия пытается остановить украинское наступление вводом резервов. Что происходит на фронтах

Сочувствующие с обеих сторон ожидали стремительного развития событий. Одни надеялись увидеть быстрый прорыв российской обороны и колонны украинской бронетехники, движущейся к Азову. Другие рассчитывали, что украинские части будут быстро разбиты в ходе оборонительных боёв, а затем Россия ринется в контрнаступление. Но события стали развиваться по другому сценарию.

Украинская армия имеет цель прорвать сильно укреплённую оборону и выйти к Азовскому морю по одному или по нескольким направлениям — на Мелитополь, Бердянск или Мариуполь. В случае успеха сухопутный коридор в Крым будет перерезан, а российская группировка на юге Херсонской области и в Крыму окажется в сложном положении.

Это самая протяженная полоса российско-украинского фронта, она тянется от вдающейся в Чёрное море Кинбурнской косы в Херсонской области (причём ее оконечность относится даже к Николаевской) до Донецкой области. Наиболее ожесточённые бои идут на сухопутном участке — в Запорожской и части Донецкой областей.

ВСУ пошли в атаку небольшими силами, делая ставку на медленный взлом первой, самой сложной полосы обороны, а также выявление и уничтожение российской техники и военных объектов в ближайшем тылу.

В настоящее время на юге Украины складывается следующая ситуация: украинские войска постепенно прогрызают первые оборонительные рубежи по четырем направлениям — на Васильевку на западе, Токмак и Пологи в центре, Старомлыновку на востоке. На ряде участков они уже близко подошли ко второй линии российской обороны.

Эта линия считается главной, именно на ней могут развернуться самые жаркие сражения, именно там вступят в бой основные силы, и именно там неудача одной из сторон может обернуться для неё тяжёлым поражением.