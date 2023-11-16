Россия пустила не имеющих права на въезд граждан Сомали на границу Эстонии

"В последние годы мы видели организованное давление беженцев на границах Польши, Литвы и Латвии. На этой неделе Департамент полиции и погранохраны объявил, что полицейское подразделение ESTPOL8, которое оказывало помощь Латвии на границе с Беларусью, прекращает свою деятельность, потому что там ситуация успокоилась и наша поддержка не так уж необходима", - сказал Лаури Ляэнеметс.
Однако аналогичное давление возникло со стороны России на финской границе.
"Беженцы, не имеющие права на въезд в Шенгенскую зону, направляются в пограничные пункты. Это значит, что Россия не должна пускать в Европу людей, у которых нет визы или каких-либо других законных оснований", - заявил глава эстонского МВД.
Однако Россия пропускает людей со своей стороны, и они подают заявление о международной защите, которое необходимо рассмотреть.
"Эстония проявляет чрезвычайную бдительность. Сегодня утром между 8:00 и 9:30 восемь граждан Сомали пытались въехать в Эстонию через Нарву. Из-за отсутствия шенгенской визы или вида на жительство им был на границе оформлен запрет на въезд, их отправили обратно в Российскую Федерацию. Данные лица не выразили желания получить международную защиту", - сказал Ляэнеметс.
По словам Ляэнеметса, по другую сторону российской границы на пограничных пунктах были замечены еще несколько подобных лиц, но не в очень большом количестве. "Возможно, там что-то происходит. На данный момент ситуация не получила дальнейшего развития. Департамент полиции и погранохраны эффективно борется с разнообразными и даже самыми незначительными проявлениями миграционного давления, чтобы не допустить эскалации", - сказал он.
"Граждане Сомали вряд ли сами всё это придумали. Как я уже сказал, без соответствующих прав они не смогут пересечь российскую границу. Наш посыл заключается в том, что через Эстонию таким образом нельзя въехать в Европейский союз", - подчеркнул Ляэнеметс.
По словам министра внутренних дел, Эстония также координирует свою деятельность с Финляндией, которая рассматривает возможность закрытия пограничных пунктов на юге страны.