Россия пустила не имеющих права на въезд граждан Сомали на границу Эстонии

 
Novosti.err.ee
ФОТО: Reuters / Scanpix
Миграционное давление со стороны России на финскую границу возросло, а в четверг и в Эстонию из РФ захотели попасть восемь граждан Сомали, не имеющих права на въезд, сообщил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.

"В последние годы мы видели организованное давление беженцев на границах Польши, Литвы и Латвии. На этой неделе Департамент полиции и погранохраны объявил, что полицейское подразделение ESTPOL8, которое оказывало помощь Латвии на границе с Беларусью, прекращает свою деятельность, потому что там ситуация успокоилась и наша поддержка не так уж необходима", - сказал Лаури Ляэнеметс.

Однако аналогичное давление возникло со стороны России на финской границе.

"Беженцы, не имеющие права на въезд в Шенгенскую зону, направляются в пограничные пункты. Это значит, что Россия не должна пускать в Европу людей, у которых нет визы или каких-либо других законных оснований", - заявил глава эстонского МВД.

Однако Россия пропускает людей со своей стороны, и они подают заявление о международной защите, которое необходимо рассмотреть.

"Эстония проявляет чрезвычайную бдительность. Сегодня утром между 8:00 и 9:30 восемь граждан Сомали пытались въехать в Эстонию через Нарву. Из-за отсутствия шенгенской визы или вида на жительство им был на границе оформлен запрет на въезд, их отправили обратно в Российскую Федерацию. Данные лица не выразили желания получить международную защиту", - сказал Ляэнеметс.

По словам Ляэнеметса, по другую сторону российской границы на пограничных пунктах были замечены еще несколько подобных лиц, но не в очень большом количестве. "Возможно, там что-то происходит. На данный момент ситуация не получила дальнейшего развития. Департамент полиции и погранохраны эффективно борется с разнообразными и даже самыми незначительными проявлениями миграционного давления, чтобы не допустить эскалации", - сказал он.

"Граждане Сомали вряд ли сами всё это придумали. Как я уже сказал, без соответствующих прав они не смогут пересечь российскую границу. Наш посыл заключается в том, что через Эстонию таким образом нельзя въехать в Европейский союз", - подчеркнул Ляэнеметс.

По словам министра внутренних дел, Эстония также координирует свою деятельность с Финляндией, которая рассматривает возможность закрытия пограничных пунктов на юге страны.

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