Россия пустила не имеющих права на въезд граждан Сомали на границу Эстонии

"В последние годы мы видели организованное давление беженцев на границах Польши, Литвы и Латвии. На этой неделе Департамент полиции и погранохраны объявил, что полицейское подразделение ESTPOL8, которое оказывало помощь Латвии на границе с Беларусью, прекращает свою деятельность, потому что там ситуация успокоилась и наша поддержка не так уж необходима", - сказал Лаури Ляэнеметс.

Однако аналогичное давление возникло со стороны России на финской границе.

"Беженцы, не имеющие права на въезд в Шенгенскую зону, направляются в пограничные пункты. Это значит, что Россия не должна пускать в Европу людей, у которых нет визы или каких-либо других законных оснований", - заявил глава эстонского МВД.

Однако Россия пропускает людей со своей стороны, и они подают заявление о международной защите, которое необходимо рассмотреть.