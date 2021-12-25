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Агентства Reuters и Bloomberg опубликовали спутниковые снимки, которые указывают на дальнейшее стягивание российских войск и техники к Украине, пишет DW.
Россия продолжает наращивать численность войск у границ Украины
© AP / Scanpix

Новые спутниковые снимки, сделанные частной американской компанией Maxar Technologies, показывают, что Россия в последние недели продолжила наращивать численность войск в аннексированном Крыму и недалеко от границ с Украиной. Об этом сообщило агентство Reuters в пятницу, 24 декабря, со ссылкой на изображения, полученные от компании Maxar Technologies.

На изображениях, которые были опубликованы Maxar накануне вечером, видна, в частности, военная база РФ в Крыму, по состоянию на 13 декабря она была заполнена сотнями бронетранспортеров и танков. Спутниковый снимок той же базы, сделанный компанией в октябре, показывал, что она была наполовину пуста. Полную достоверность последних изображений Reuters подтвердить не смог.

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В заявлении Maxar говорится: "За последний месяц на наших спутниковых снимках с высоким разрешением было зафиксировано увеличение численности российских войск в Крыму, а также на нескольких полигонах на западе России по периферии украинской границы".

О дальнейшем наращивании войск России у границ с Украиной 23 декабря сообщило и агентство Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки, изученные военно-разведывательной компанией Janes.

По ее данным, с ноября в приграничные районы были перемещены танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны. Несмотря на ограниченное количество военных на границе, Россия может быстро нарастить эти силы, отправив крупные формирования на поездах и самолетах, заявляют представители Janes.

Стягивание российских войск к украинской границе

В октябре стали поступать сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у рубежей его страны размещено до 100 тысяч российских военнослужащих. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предположила, что Россия может вторгнуться в Украину в начале 2022 года. США и другие страны Запада пригрозили РФ самым жесткими санкциями на случай такого сценария.

Москва постоянно опровергает информацию о готовящемся вторжении в Украину и со своей стороны обвиняет НАТО в вооружении Киева и проведении маневров возле границ России. 21 декабря президент РФ Владимир Путин возложил на США ответственность за усиление напряженности в Европе.

На прошлой неделе Россия потребовала исключить присоединение Украины к НАТО и предложила альянсу отказаться от ведения военных действий в странах, соседствующих с РФ. Соответствующие положения российский МИД включил в проект договора о безопасности, который был направлен в Вашингтон. США заявили, что диалог с Москвой о гарантия безопасности возможен лишь в условиях деэскалации у границ Украины и в координации с европейскими союзниками и партнерами.

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Deutsche Welle
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