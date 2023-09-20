Россия продолжает атаковать Украину. Обстреляна Херсонская область, поражен нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области

В Херсонской области противник выпустил "589 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, АГС, БПЛА, танков и авиации". По городу Херсон были выпущены 23 снаряда, указал он, отметив попадания по жилым кварталам и медицинским учреждениям в Бериславском и Херсонском районах, а также по автомобильной базе и зданию учебного заведения в самом Херсоне. "Из-за российской агрессии два человека погибли, еще четверо получили ранения", - добавил Прокудин.