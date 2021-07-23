Россия продает хунте Мьянмы военные самолеты. Как сообщил "Интерфаксу" в пятницу, 23 июля, в Жуковском Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев, Москва "продолжает реализацию планов" по поставкам Мьянме истребителей Су-30 и учебно-боевых самолетов Як-130. По словам Шугаева, сейчас в ВВС Мьянмы уже эксплуатируются самолеты МиГ-29 и Як-130 российского производства.

После произошедшего в Мьянме 1 февраля государственного переворота, в результате которого к власти пришли военные, с визитом в этой стране в разное время побывали министр обороны РФ Сергей Шойгу и его заместитель Александр Фомин. В результате подписано соглашение о поставках в Мьянму зенитных ракетно-пушечных комплексов, разведывательных беспилотников и радиолокационных станций. Недавно с визитом в Россию приезжала и делегация военных из Мьянмы.

Правозащитники обвиняют Москву в легитимизации хунты Мьянмы и осуждают за сделки по продаже вооружений.