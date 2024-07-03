Россия приостанавливает участие в работе ПА ОБСЕ

Очередная ежегодная сессия ПА ОБСЕ проходит в Бухаресте с 29 июня по 3 июля. О „ноте МИД Румынии“, в которой говорится, что „ни одному из членов делегации Российской Федерации не будут выданы визы и не будет разрешен въезд в страну“ в связи с войной России против Украины, сообщил в прошлом месяце глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин.