Россия приостанавливает участие в работе ПА ОБСЕ

При этом в заявлении обеих палат парламента РФ Парламентская ассамблея ОБСЕ обвиняется в „предвзятых дискриминационных подходах, двойных стандартах, тотальной русофобии, неготовности к предметной дискуссии, в том числе по актуальным вопросам обеспечения равной и неделимой безопасности“.
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по международным делам „незамедлительно“ направить телеграмму о принятом решении на сессию ПА ОБСЕ, которая в эти дни проходит в Румынии. „Демонстративный“ отказ Румынии в выдаче виз членам делегации РФ для участия в заседании российские парламентарии назвали „последней точкой“ в сложившейся ситуации.
Очередная ежегодная сессия ПА ОБСЕ проходит в Бухаресте с 29 июня по 3 июля. О „ноте МИД Румынии“, в которой говорится, что „ни одному из членов делегации Российской Федерации не будут выданы визы и не будет разрешен въезд в страну“ в связи с войной России против Украины, сообщил в прошлом месяце глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин.
Между тем делегация РФ ранее отказалась участвовать как минимум в двух сессиях ПА ОБСЕ - осенью 2023 года в Ереване и зимой 2024 года в Вене, писало издание РБК со ссылкой на секретариат ассамблеи. На заседаниях ассамблеи в Великобритании и Канаде соответственно в 2022 и 2023 годах российские парламентарии не присутствовали из-за проблем с получением виз.
В июле 2023 года Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала Россию государством - спонсором терроризма в связи с финансированием ЧВК „Вагнер“, признанной террористической организацией. На заседании ПА ОБСЕ в феврале 2023 года российская делегация подверглась шквалу критики. „Некоторые парламентарии являются пособниками криминальной агрессии“, - заявила председатель ассамблеи Маргарета Седерфельт и раскритиковала российских коллег за подрыв гражданских прав, свободы СМИ и справедливых выборов.