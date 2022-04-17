"Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате "Азовсталь", а также руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 06:00 (мск) 17 апреля 2022 г. прекратить любые боевые действия и сложить оружие. Всем, сложившим оружие, гарантируется сохранение жизни", - заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

С 5:00 мск устанавливается непрерывная связь между российской и украинской сторонами для взаимного обмена информацией. "Кроме того, указанное срочное заявление в течение ночи будет непрерывно доводиться украинским формированиям на "Азовстали" по всем радиоканалам с интервалом каждые 30 минут", - сообщил Мизинцев.

Начало действия "режима тишины", по его словам, будет обозначаться поднятием флагов в 6:00 мск: с российской стороны - красных, с украинской стороны - белых по всему периметру "Азовстали".

"С 6:00 до 13:00 мск - выход всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников, без какого-либо оружия и боеприпасов", - добавил генерал.

Бои за Мариуполь начались 25 февраля, на следующий день после вторжения российской армии в Украину. 1 марта город был блокирован со всех сторон, с тех пор украинская армия вела бои в полном окружении.

По состоянию на 17 апреля большая часть Мариуполя была захвачена российскими войсками и подразделениями самопровозглашенной ДНР. Под контролем украинской армии остается комплекс завода "Азовсталь".