Россия подвергла Украину массированной ракетной атаке

Россия в понедельник, 26 августа, вновь подвергла Украину массированной атаке с воздуха. Корреспонденты „Суспільне“ и УНИАН сообщили о взрывах в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Днепре, Луцке, Кривом Роге, Запорожье, Кременчуге, Кропивницком, Виннице, Хмельницком, в Ивано-Франковской области, а также во Львове и ряде других городов. По предварительным данным, по Украине были выпущены несколько десятков крылатых ракет и более 100 ударных дронов.