Россия подвергла массированным ударам Запорожье

По словам Никифорова, президент Украины Владимир Зеленский в ходе недавнего визита в США провел переговоры с международными партнерами, которые могут повлиять на принятие соответствующего решения. „Хотя сейчас нет однозначного разрешения, но это огромное давление на партнеров со стороны Украины. Мы надеемся, что партнеры поддадутся“, - отметил он.