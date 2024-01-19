Россия отвергла предложение США о переговорах по ядерным вооружениям

 
"Голос Америки"
Sergejus Lavrovas
Sergejus Lavrovas
ФОТО: AFP / Scanpix
Министр иностранных дел Лавров заявил, что Вашингтон должен сначала пересмотреть свою политику в отношении России.

Глава российской дипломатии отверг предложение США возобновить диалог о контроле над ядерными вооружениями, заявив, что он невозможен, пока Вашингтон оказывает военную поддержку Украине.

Выступая на ежегодной пресс-конференции, министр иностранных дел Сергей Лавров назвал предложение «неприемлемым».

По его словам, для проведения таких переговоров нужно, чтобы Вашингтон сначала пересмотрел свою политику в отношении России.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в июне, что администрация Байдена готова обсуждать с Россией без предварительных условий будущее контроля над ядерными вооружениями, несмотря на то, что отношения между двумя странами находятся на самой низкой точке со времен холодной войны.

По словам Лаврова, вступление в соревнование стратегических ядерных сил не отвечает интересам ни одной из стран.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
"Голос Америки"
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии