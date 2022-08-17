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Оборудование опечатано и готово к отправке Россию. В то же время Москва препятствует транспортировке, выдвигая нелепые требования, заявили в компании Siemens Energy.
Россия отказывается забирать из Германии турбину для "Северного потока"
© AP / Scanpix

Газовая турбина для российского газопровода "Северный поток-1" готова к использованию и по-прежнему находится в опечатанном состоянии в немецком городе Мюльхайм-ан-дер-Рур, каких-либо подвижек в урегулировании разногласий с Россией не видно, сообщил представитель компании Siemens Energy в среду, 17 августа, в Мюнхене.

По его словам, Россия продолжает цепляться к документам и выдвигать нелепые требования. Турбину предполагается переправить в РФ на грузовике, поэтому ссылки на нынешний низкий уровень воды, препятствующий поставке оборудования речным транспортом, не играют никакой роли, отметил представитель.

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Претензии России

Российский концерн "Газпром" в июне сократил поставки газа по "Северному потоку-1", сославшись на отсутствие турбины, которая вместе с другим оборудованием создает давление для прокачки топлива. Эта турбина в июне была отремонтирована в Канаде и с середины июля находится в Германии, дожидаясь отправки в РФ. "Газпром" жалуется на отсутствие информации о проведенном ремонте, Siemens Energy отвергает эти претензии.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), в ходе визита в Мюльхайм две недели тому назад, заявил, что Россия использует надуманные предлоги для сокращения объема поставок в нарушение контракта. По словам Шольца, турбина готова к использованию и может быть в любой момент поставлена России. "Очевидно, что ничего, абсолютно ничего не препятствует транспортировке и подключению этой турбины в России", - подчеркнул он.

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Deutsche Welle

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